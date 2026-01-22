Это не конец света

Белгород постепенно учится справляться с последствиями украинских ударов по инфраструктуре. Несмотря на то что 20 января во время ракетной атаки было повреждено одно из ключевых энергетических предприятий, масштабного отключения электроэнергии удалось избежать. 21 января город продолжил полномасштабные аварийные работы. Власти распределяют электрогенераторы, пытаются предотвратить отключения связи, разрабатывают алгоритмы безопасных действий для школ. Все это происходит в условиях регулярных обстрелов, приводящих к новым жертвам и разрушениям.

В подъемниках застряли 322 белгородца — аварийные бригады освободили пассажиров и обследовали 1,6 тыс. городских лифтов

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Согласно официальным оповещениям, Белгород и Шебекино подверглись ракетной атаке в период с 21:00 до 22:00 20 января. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, погибших и раненых нет, однако «повреждения получили предприятия, входящие в энергетический комплекс региона». Именно такие объекты с конца прошлого года стали одной из основных целей ВСУ.

Приступить к полномасштабным аварийным работам удалось лишь на следующий день, 21 января. Сначала требовалось завершить разминирование территории, для чего пришлось дождаться рассвета. Как рассказал в Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов, из-за последствий удара в городских электросетях начались скачки напряжения. Власти приняли решение временно отключить лифты в части многоэтажных домов. В кабинах застряли 322 человека. Мэрия сформировала 30 аварийных бригад, которые освободили пассажиров и обследовали 1,6 тыс. лифтов. По данным главы города, все неисправности устранены, все 2,7 тыс. лифтов в Белгороде находятся в рабочем состоянии.

При этом масштабного отключения электроэнергии удалось избежать — последствия оказались значительно менее серьезными, чем после подобных ударов в предыдущие месяцы.

Так, 28 сентября атака привела к отключению света более чем в десяти муниципалитетах, включая Белгород и второй по численности город области Старый Оскол.

Вечером 5 октября без электричества остались 40 тыс. человек. Отключения фиксировались в Белгороде, Белгородском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. К утру 7 октября свет по-прежнему отсутствовал у тысячи жителей трех населенных пунктов.

Еще более тяжелая ситуация складывалась в новогодние праздники. В ночь с 8 на 9 января в шести муниципальных образованиях более 550 тыс. человек оказались без электроснабжения, почти столько же — без теплоснабжения, еще около 200 тыс.— без воды. Проблемы затронули около 2 тыс. многоквартирных домов.

Власти заявляют, что учитывают предыдущий опыт. «Мы стараемся постоянно анализировать, делать выводы и принимать решения, которые устраняют недочеты. Например, по итогам 9–10 января выявили сбой в работе службы 122, разобрались в причинах, приняли меры и теперь после наступления чрезвычайной ситуации готовы задействовать 290 операторов, которые могут принимать до 3,5 тыс. звонков в час»,— отметил господин Гладков.

В то же время перед местными властями возникает ряд новых вопросов, ранее не возникавших. Как пояснил губернатор во время прямой линии с подписчиками его страницы «ВКонтакте» вечером 20 января, при отключении уличного освещения перестают работать сирены, тогда как ВСУ практикуют повторные удары. Без электричества может отключиться и основной канал оповещения — сотовая связь. Совместно с операторами власти увеличили время автономной работы базовых станций с трех до шести часов за счет аккумуляторов. Однако дальнейшие решения пока не определены. «Обеспечить генераторами порядка 2 тыс. вышек сотовой связи невозможно»,— признал глава региона.

После обстрела была обнаружена воронка на улице Губкина в Белгороде — на время работы взрывотехников пришлось эвакуировать жителей ближайших домов

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Отвечая на вопросы жителей, Вячеслав Гладков сообщил, что школы обеспечены электрогенераторами. Вместе с тем при особенно длительных отключениях света и тепла не исключен переход на дистанционное обучение и даже временная эвакуация детей в другие регионы.

Восстановление разрушенных объектов и реагирование на новые атаки в Белгородской области фактически стали повседневной работой. 21 января губернатор провел совещание в Шебекине, где, несмотря на 650 млн руб. аванса из внебюджетного фонда, подрядчики не успевают ремонтировать поврежденные дома. В Грайвороне, где накануне погиб помощник главы округа по безопасности Тимофей Тайлоков, обсуждалась работа подразделений «Орлан» и «Барс-Белгород». Вечером после очередного обстрела была обнаружена воронка от попадания неизвестного боеприпаса на улице Губкина в Белгороде — на время работы взрывотехников жителей ближайших домов эвакуировали.

Юрий Голубь