Во время ночного обстрела по Белгороду было выпущено 24 боеприпаса

По Белгороду во время ночного массированного обстрела было выпущено 24 боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В городе Шебекино пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу, сообщил губернатор. Из-за удара дрона в поселке Красная Яруга пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Медики скорой помощи оказали пострадавшим помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались.

Вячеслав Гладков назвал ночной обстрел Белгорода самым массированным с начала военной операции России на Украине. Повреждения получили автомобили, дома, квартиры и другие объекты в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах региона.

