Гладков: энергоснабжение 500 тыс. человек в Белгороде восстановится до конца дня

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Белгороде после ночного ракетного удара ВСУ по предприятиям завершатся до конца дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что баланса топлива и наличных денег в банкоматах региона достаточно, поэтому гражданам не стоит паниковать и вставать в очереди на заправки. Ситуация нормализуется после включения резервной генерации электроэнергии, добавил губернатор.

Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры региона. По данным главы региона, на данный момент более 550 тыс. человек лишены электричества и теплоснабжения, а более 200 тыс. остались без воды. Ситуация находится под контролем, заверил губернатор.