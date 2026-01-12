Темна белгородская ночь

Белгородская область рискует столкнуться с масштабными перебоями в энергоснабжении, которые могут затронуть все 22 муниципалитета и около 1,5 млн жителей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков на заседании регионального правительства 12 января, комментируя последствия ракетного удара по коммунальной инфраструктуре, нанесенного в ночь на 9 января. По его словам, ситуация с поставками электроэнергии, тепла и воды остается «крайне тяжелой», а потери энергетических мощностей «практически катастрофичны».

Выступая на еженедельном оперативном совещании 12 января, по возвращении с каникул, глава региона Вячеслав Гладков подробно остановился на масштабах угрозы. «Потери энергетических мощностей на сегодняшний день колоссальны во всех направлениях. Те меры, которые мы предпринимаем, тоже колоссальны. Но, к сожалению, ни одна резервная система не способна на 100% заместить основные источники энергоснабжения»,— заявил губернатор.

Он напомнил, что по закону органы власти обязаны обеспечивать резервную генерацию лишь для реанимаций и операционных, однако с 2022 года в регионе резервными источниками питания оснащены все медицинские учреждения. «Эта система работает уже четвертый год как часы»,— отметил глава региона. Из-за снижения напряжения под трансляцией совещания в соцсетях белгородцы жаловались, что часть торговых центров закрыты, ограничена работа предприятий, а в 23-тысячном городе Строитель отключены лифты.

В результате атаки на Белгородскую область 7 января без электричества оказались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, почти столько же — без теплоснабжения. Еще около 200 тыс. жителей остались без воды и водоотведения. Проблемы с коммунальными услугами зафиксированы почти в 2 тыс. МКД.

По словам господина Гладкова, для снижения последствий обстрелов задействованы ресурсы регионального бюджета, средства коммерческих предприятий, помощь федерального центра, МЧС и государственного резерва. Существенную поддержку оказали и другие субъекты РФ: около 25 регионов направили в Белгородскую область резервные генераторы. Тем не менее даже эти меры не позволяют полностью исключить риски.

«Огромное потребление — и со стороны промышленных предприятий, и со стороны населения — в сочетании с масштабными разрушениями все равно будет приводить либо к ограничениям, либо к полной потере тепла, электроэнергии и водоснабжения»,— признал губернатор.

В этой связи региональные власти намерены сосредоточиться на информировании населения. Глава области поручил разработать и довести до каждого жителя четкие алгоритмы действий на случай отключений коммунальных ресурсов. Речь идет о том, куда обращаться за помощью, где можно получить воду, тепло, зарядить телефон или получить информацию в случае отсутствия сотовой связи. Особое внимание, по словам Вячеслава Гладкова, будет уделено уязвимым категориям граждан — лежачим больным, семьям с грудными детьми, людям, не имеющим возможности самостоятельно выехать. Для них предусмотрены пункты временного размещения в отапливаемых социальных объектах, где заранее установлены генераторы.

При этом губернатор прямо заявил, что полностью переложить ответственность на бюджет невозможно. «В идеале собственник жилья должен сам приобрести генератор для своего дома»,— сказал он, признав, что такая возможность есть не у всех. В таких случаях, подчеркнул глава региона, власти будут подключаться адресно через муниципалитеты.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор напомнил, что без заблаговременной работы по созданию резервной генерации последствия обстрелов были бы куда тяжелее. В октябре прошлого года после удара по энергетическому объекту без света остались около 40 тыс. человек, и именно тогда власти начали настоятельно рекомендовать жителям частного сектора обзаводиться генераторами.

28 сентября из-за ударов по региону только за воскресенье погибли два человека, а шестеро получили ранения. Обстрел энергетического объекта в облцентре также привел к масштабным отключениям света более чем в 10 муниципалитетах региона. К вечеру без электроэнергии оставались десятки детских садов, школ и магазинов, а также два медицинских учреждения.

Вечером 5 октября под обстрел снова попал энергетический объект в облцентре, из-за чего без света остались 40 тыс. человек. Отключения фиксировались в Белгороде, Белгородском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах.

7 октября на белгородских улицах мэрия ограничила освещение, потребление снижено со средних 13 МВт до 5-6 МВт в сутки. Высвободившаяся мощность предполагалась «для стабильной подачи электроэнергии в многоквартирные дома и на коммунальные предприятия».

В конце ноября власти заявили, что готовят меры по частичному восстановлению уличного света на участках с повышенной аварийностью.

Отдельный блок обсуждения энергетического кризиса был посвящен связи. По данным министра цифрового развития Белгородской области Сергея Четверикова, в регионе установлено более 5 тыс. базовых станций сотовой связи. В соответствии с решениями оперштаба их аккумуляторы рассчитаны примерно на шесть часов автономной работы. Если за это время электроснабжение не восстанавливается, связь пропадает. После январского удара деградация сети составила около 60%. Вячеслав Гладков поручил вынести на заседание оперативного штаба вопрос об установке генераторов на вышках связи за счет операторов при участии правительства РФ и прокуратуры.

Также резкой критике подверглась и работа отдельных торговых сетей во время отключений электроэнергии. По словам губернатора, региональные ритейлеры и часть федеральных сетей справились с ситуацией, тогда как у «Пятерочки» возникли серьезные проблемы. «Это коммерческие предприятия, которые зарабатывают значительные объемы прибыли и могут позволить себе защитить собственность»,— заявил господин Гладков, подчеркнув, что регион не намерен снимать генераторы с котельных, школ и детских садов ради торговых объектов. Он предложил пригласить на заседание оперштаба не региональных управляющих, а федеральных собственников сетей и операторов связи.

Анна Швечикова