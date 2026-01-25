В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 900 жилых помещений

В ауле Новая Адыгея после воздушной атаки, произошедшей ночью 20 января, обследованы 924 жилых помещения с поврежденным имуществом. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Параллельно продолжается оценка ущерба в других зданиях. По словам главы района, наибольшие повреждения получил корпус № 15. В доме уже демонтированы разрушенные перегородки и начаты работы по их восстановлению, фасад здания планируется восстановить в полном объеме.

Ночью 20 января в результате атаки БПЛА в Адыгее загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. Позднее при разборе завалов обнаружены фрагменты человеческого тела, для установления их принадлежности и возможного числа погибших назначены генетические экспертизы.

Власти республики заявили о выплате компенсаций владельцам пострадавших автомобилей. К восстановлению поврежденных многоквартирных домов планируется привлечь ресурсы строительных компаний.

Никита Бесстужев