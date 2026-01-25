Прокуратура требует изъять активы экс-зампреда Краснодарского краевого суда

Прокурор Краснодара Андрей Кириенко направил в Ленинский районный суд антикоррупционный иск к бывшему заместителю председателя Краснодарского краевого суда Игорю Николайчуку, уличив его в незаконном занятии предпринимательской деятельностью и легализации доходов, полученных коррупционным путем. Об этом сообщает «Ъ».

По данным надзора, Игорь Николайчук, занимая должности судьи и зампреда краевого суда в 2007–2018 годах, нарушил установленный законом запрет на ведение бизнеса. В частности, он профинансировал строительство элитного жилого дома в Сочи на Курортном проспекте, получив в результате две квартиры общей площадью более 300 кв. м. Недвижимость была оформлена на господина Николайчука и его сына.

Также в проекте, как следует из материалов иска, участвовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Ранее, в августе 2025 года, по иску Генпрокуратуры у Чернова и аффилированных с ним лиц были изъяты активы на сумму свыше 13 млрд руб. Суд тогда установил, что экс-глава краевого суда совмещал отправление правосудия с бизнесом и содействовал легализации самовольных построек.

Проверка прокуратуры Краснодара выявила, что Игорь Николайчук также на протяжении многих лет занимался коммерческой деятельностью в сферах производства изделий из ПВХ, строительства и аренды недвижимости совместно с деловым партнером Евгением Бондаренко. Полученные доходы, по версии надзора, не декларировались и скрывались от органов контроля.

Часть этих средств — около $2,2 млн — была, как утверждает прокуратура, легализована через строительство торгово-офисного центра на Новороссийской улице в Краснодаре. Застройщиком выступало ООО «Алюминий альянс», которое впоследствии оказалось в процедуре банкротства. В 2021 году Северский районный суд Краснодарского края взыскал с компании $2,2 млн в пользу Бондаренко, обратив взыскание на помещения в строящемся бизнес-центре. В иске отмечается, что для получения приоритета перед другими кредиторами использовались судебные связи.

Надзор также указывает на участие в схемах легализации средств представителей криминальной среды и аффилированных лиц. По версии прокуратуры, они сознательно содействовали ведению бизнеса судьей и сокрытию коррупционных доходов.

В результате прокуратура требует обратить в доход государства долю в недостроенном бизнес-центре в Краснодаре кадастровой стоимостью 722,6 млн руб., земельный участок под ним стоимостью 85,6 млн руб., а также две квартиры в сочинском ЖК общей стоимостью 39,6 млн руб. Кроме того, заявлено требование о конфискации 100% долей в уставных капиталах компаний «Мастерпласт», «Дорприбор», «Леколе» и «Логистика».

По ходатайству надзорного ведомства суд уже принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество ответчиков и третьих лиц. Игорь Николайчук является судьей в отставке, профессором и заслуженным юристом России. Получить его комментарии изданию оперативно не удалось.

Никита Бесстужев