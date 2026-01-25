Кубанское правосудие еще не отмылось

Как стало известно “Ъ”, новый коррупционный скандал разгорается в краснодарском правосудии. Прокурор Краснодара Андрей Кириенко уличил бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука в занятии бизнесом. Надзор установил, что он не только незаконно получил несколько квартир в элитном ЖК, но и, заработав $2 млн, отмыл их, вложив в строительство бизнес-центра. Здание вместе с другими активами бывшего судьи прокуратура теперь просит обратить в доход государства.

Антикоррупционный иск прокурор Краснодара направил в Ленинский районный суд города вскоре после того, как в середине января Игорь Николайчук отпраздновал 64-летие. Ответчиками по нему помимо заслуженного юриста России и лауреата премии «Фемида» проходят еще несколько человек, ООО «Алюминий альянс» и ряд третьих лиц.

Надзор установил, что господин Николайчук нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, совмещая ее с судейством. В ходе проверочных мероприятий прокуратура выяснила, что с 2007 по 2018 год, являясь судьей и заместителем председателя Краснодарского краевого суда, он профинансировал строительство элитного жилого дома в Сочи (Курортный проспект, 90/7г). В проекте поучаствовал и занимавший четверть века пост председателя Краснодарского краевого суда Александр Чернов.

Как ранее писал “Ъ”, Красногорский горсуд Подмосковья 19 августа 2025 года по иску Генпрокуратуры изъял у господина Чернова, его родственников и доверенных лиц активы на сумму более 13 млрд руб. Требования надзора сам экс-судья признал. Тогда суд установил, что глава краевого суда также совмещал отправление правосудия с ведением бизнеса, тайно владел и управлял хозяйствующими субъектами, а через подведомственные суды содействовал в легализации самовольных построек и получал за это незаконные вознаграждения.

По данным источника “Ъ”, прокурор Кириенко пошел по пути Генпрокуратуры и начал проверку «партнеров» господина Чернова, выяснив много интересного.

В иске к господину Николайчуку говорится, что Александр Чернов «находился в близких отношениях с Эдуардом Кагосяном — «членом преступной группировки сочинского криминального авторитета Рубена Татуляна» по прозвищу Робсон, в выдаче которого России Армения в ноябре 2025 года отказала. У последнего в апреле 2024 года также были изъяты активы по аналогичному иску прокуратуры на 3,9 млрд руб.

В 2010 году господин Чернов и «авторитет» Кагосян вложились в строительство ЖК на Курортном проспекте, а для дальнейшего узаконивания самостроя привлекли бывшего председателя Хостинского районного суда Сочи Владимира Бахметьева и его родственников, говорится в иске. От последующей продажи квартир Александр Чернов тогда выручил более 80 млн руб. А профинансировавший стройку господин Николайчук получил от него две квартиры общей площадью более 300 кв. м, расположенные в том же ЖК, указано в иске. Жилплощадь судья оформил на себя и своего сына Михаила Николайчука.

В заявлении отмечается, что в результате этой несанкционированной застройки муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 50 млн руб., который 28 марта 2025 года по иску прокуратуры был взыскан Адлерским райсудом Сочи с Александра Чернова и других ответчиков.

Также надзор выяснил, что в нарушение наложенных законом запретов и ограничений господин Николайчук вместе с деловым партнером Евгением Бондаренко многие годы занимался коммерческой деятельностью в сфере производства изделий из ПВХ, строительства и аренды недвижимости. «Он извлекал от нее неправомерный доход, который не декларировал и скрывал от органов контроля»,— констатировал надзор.

Часть вырученных от бизнеса денег в размере $2,2 млн господин Николайчук легализовал, профинансировав строительство здания торгово-офисного центра на Новороссийской улице Краснодара, которое до сих пор не сдано.

Его застройщиком выступило ООО «Алюминий альянс». Номинальным инвестором проекта в 2014–2019 годах стал господин Бондаренко. Когда у компании случились проблемы и в 2021 году началась процедура банкротства, господин Николайчук, чтобы получить приоритет перед остальными кредиторами общества, задействовал свои связи в Северском райсуде Краснодарского края. Суд 1 октября 2021 года взыскал с ООО «Алюминий альянс» $2,2 млн в пользу господина Бондаренко. Взыскание было обращено на помещения в строящемся ТЦ.

В иске говорится, что «на завершающем этапе завладения высоколиквидной коммерческой недвижимостью» господин Николайчук объединил свои усилия «с краснодарским представителем криминалитета» Вигеном Саркисяном. «За услуги по содействию и сопровождению в арбитражном суде спора о банкротстве компании “Алюминий альянс” господин Бондаренко в 2023 году передал право требования доли в торгово-офисном здании в пользу подконтрольного Вигену Саркисяну Романа Сугосяна»,— говорится в иске. Там отмечается, что ряд ответчиков также оказывал судье содействие в ведении бизнеса. Так, в 2017 году при помощи Александра Лапшина судья учредил ООО «Логистика», в том же году общество было переоформлено на жену Евгения Бондаренко Наталью Мельникову. Спустя два года компания приобрела право на завершение строительства складских коммерческих помещений и нежилых зданий общей площадью более 13 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью более 175 млн руб. А в апреле 2022 года господин Бондаренко учредил другую фирму — ООО «Леколе», корпоративный контроль над которым в сентябре того же года передал опять же своей супруге.

Она, а также другие вышеназванные лица, по мнению прокуратуры, совершили самостоятельное коррупционное правонарушение, поскольку не только не приняли мер по противодействию коррупции, но и сознательно участвовали в противоправных схемах легализации коррупционных доходов представителя судебной власти.

Прокуратура просит обратить в доход государства долю не достроенного в Краснодаре бизнес-центра, принадлежащую ООО «Алюминий альянс», кадастровой стоимостью 722,6 млн руб., землю под зданием, оцениваемую в 85,6 млн руб., а также две квартиры в ЖК на Курортном проспекте в Сочи (площадь — от 145 до 158 кв. м каждая, зарегистрированные в Росреестре как комнаты) общей стоимостью 39,6 млн руб.

Также в казну, по мнению прокуратуры, должны отойти 100% долей в уставном капитале компаний «Мастерпласт», «Дорприбор», «Леколе» и «Логистика». По ходатайству прокуратуры суд уже принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество ответчиков и третьих лиц. Оперативно получить комментарии у господина Николайчука “Ъ” не удалось.

Игорь Николайчук является судьей в отставке. Профессор, заслуженный юрист РФ. Долгое время преподавал в Кубанском госуниверситете, был одно время деканом и завкафедрой криминалистики и правовой информатики юридического факультета. В 2000 году получил степень доктора юридических наук, защитив диссертацию на тему «Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию». На посту декана юрфакультета КБГУ в 2007 году его сменил Виктор Момотов. Он потерял кресло судьи Верховного суда России, главы Совета судей России и члена президиума ВС РФ после того, как стало известно, что господин Момотов связан с отельным бизнесом. В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы конфисковал у него имущество на 9 млрд руб.

Мария Локотецкая