Суд изъял имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда в пользу РФ

Красногорский городской суд Московской области удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и связанных с ним лиц. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на судебное решение.

Иск против господина Чернова был подан по инициативе генерального прокурора Игоря Краснова, который взял дело под личный контроль.

По версии надзорного ведомства, Александр Чернов покупал компании и фактически управлял ими, получая прибыль для себя, родственников и подконтрольных лиц. При этом его судейский статус запрещал заниматься предпринимательской деятельностью и извлекать из неё доходы.

Согласно данным прокуратуры, средства от незаконного бизнеса вкладывались в покупку дорогостоящей недвижимости, которая использовалась в том числе в коммерческих целях.

Всего в пользу РФ отошли активы на 13 млрд руб.

