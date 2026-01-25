Песков о тех, кого нагибает Трамп, дороге к миру на Украине и череде зависимостей Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал о причинах поздней встречи Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Также он рассказал, представляет ли для России угрозу возможная сделка по Гренландии и как Европа, избавившись от одной зависимости, попала в другую. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О жестких методах Трампа

Европа встала на дыбы от публикаций (президентом США) Дональдом Трампом переписки с (президентом Франции) Эмманюэлем Макроном, но такой реакции не было, когда Макрон публиковал разговор с Путиным.

Трамп — опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса.

Методы Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире.

Трамп является сторонником решения «нагибать через колено» по-русски, или «через силу». Те, кто нагибается, продолжат нагибаться. Главное — чтобы это не делала РФ.

Нынешнее поколение бедных европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа.

О поздней встрече Путина с Уиткоффом

Американцы, как посредники, «гонят» по времени, они спешат, их можно понять, учитывая важность этой темы.

Путин не склонен обращать внимание на время суток при важных переговорах.

Участники рабочей группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби. Поэтому встреча с Уиткоффом была настолько важной.

Об урегулировании на Украине

Россия с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине. Это небыстрая дорога.

В Анкоридже была выработана формула решения территориального вопроса на Украине. Сейчас важно имплементировать.

О Европе

Европа, избавившись от зависимости от России в энергетике, впала в зависимость от США, которые диктуют условия.

Зависимость от России была эфемерная, это была обоюдная зависимость — как продавца и покупателя в условиях жесткой мировой конкуренции.

В Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны

Россия и США не будут ничего обсуждать с (главой евродипломатии) Каей Каллас. Нужно ждать, когда она уйдет.

О сделке по Гренландии