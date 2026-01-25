Песков о тех, кого нагибает Трамп, дороге к миру на Украине и череде зависимостей Европы
Песков: те, кто нагибается перед Трампом, продолжат нагибаться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал о причинах поздней встречи Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Также он рассказал, представляет ли для России угрозу возможная сделка по Гренландии и как Европа, избавившись от одной зависимости, попала в другую. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О жестких методах Трампа
- Европа встала на дыбы от публикаций (президентом США) Дональдом Трампом переписки с (президентом Франции) Эмманюэлем Макроном, но такой реакции не было, когда Макрон публиковал разговор с Путиным.
- Трамп — опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса.
- Методы Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире.
- Трамп является сторонником решения «нагибать через колено» по-русски, или «через силу». Те, кто нагибается, продолжат нагибаться. Главное — чтобы это не делала РФ.
- Нынешнее поколение бедных европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа.
О поздней встрече Путина с Уиткоффом
- Американцы, как посредники, «гонят» по времени, они спешат, их можно понять, учитывая важность этой темы.
- Путин не склонен обращать внимание на время суток при важных переговорах.
- Участники рабочей группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби. Поэтому встреча с Уиткоффом была настолько важной.
Об урегулировании на Украине
- Россия с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине. Это небыстрая дорога.
- В Анкоридже была выработана формула решения территориального вопроса на Украине. Сейчас важно имплементировать.
О Европе
- Европа, избавившись от зависимости от России в энергетике, впала в зависимость от США, которые диктуют условия.
- Зависимость от России была эфемерная, это была обоюдная зависимость — как продавца и покупателя в условиях жесткой мировой конкуренции.
- В Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны
- Россия и США не будут ничего обсуждать с (главой евродипломатии) Каей Каллас. Нужно ждать, когда она уйдет.
О сделке по Гренландии
- Угрозу для России вокруг сделки по Гренландии предстоит глубоко анализировать.
- Гренландия очень важна с точки зрения стратегической безопасности.
- Российские военные будут самым внимательным образом отслеживать планы США по созданию «Золотого купола», в том числе в Гренландии.
- Непонятно, как генсек НАТО Марко Рютте мог решить судьбу Дании по итогам переговоров с Трампом. Много всего странного происходит.