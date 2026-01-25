Песков объяснил позднюю встречу Путина с Уиткоффом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил позднюю встречу Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом спешкой американской стороны. Об этом он заявил в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Американцы как посредники “гонят по времени, они спешат”»,— сказал господин Песков. Он добавил, что Путин не склонен обращать внимание на время суток при серьезных контактах.
Встреча в Кремле прошла 22 января и длилась около четырех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, она была содержательной.
На следующий день в Абу-Даби начались переговоры трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Переговоры прошли 23 и 24 января. Стив Уиткофф подтвердил, что следующий раунд встреч состоится на следующей неделе. Один из собеседников Axios считает, что «мы очень близки к встрече» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.