Песков объяснил позднюю встречу Путина с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил позднюю встречу Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом спешкой американской стороны. Об этом он заявил в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Американцы как посредники “гонят по времени, они спешат”»,— сказал господин Песков. Он добавил, что Путин не склонен обращать внимание на время суток при серьезных контактах.

Встреча в Кремле прошла 22 января и длилась около четырех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, она была содержательной.

На следующий день в Абу-Даби начались переговоры трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Переговоры прошли 23 и 24 января. Стив Уиткофф подтвердил, что следующий раунд встреч состоится на следующей неделе. Один из собеседников Axios считает, что «мы очень близки к встрече» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.