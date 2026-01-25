Песков: Россия и США не будут ничего обсуждать с Каей Каллас

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены обсуждать что-либо с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, нужно ждать, когда она уйдет.

«Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет»,— сказал господин Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

Он также охарактеризовал руководство ЕС как «малограмотных функционеров». Ранее Дмитрий Песков уже называл госпожу Каллас известной русофобскими заявлениями.

Кая Каллас вступила в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам 1 декабря 2024 года. В начале января она заявила, что США остаются незаменимым союзником Евросоюза, однако отношения Вашингтона и Брюсселя ухудшились. Ранее евродипломат высказывала обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию.