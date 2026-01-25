Песков: методы Трампа «через силу» не соответствуют курсу России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что методы политики Дональда Трампа не соответствуют курсу России на формирование многополярного мира.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса… Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», — сказал господин Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь президента добавил, что Дональд Трамп является сторонником решения «через колено», или «через силу». «Главное — это не делать нам», — заключил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также обратил внимание на разную реакцию в Европе на публикацию Дональдом Трампом его переписки с господином Макроном. «Все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном»,— сказал он. Однако, напомнил господин Песков, когда французский президент сам сделал то же самое после разговора с Владимиром Путиным, подобной реакции не последовало. Летом 2022 года французские СМИ опубликовали расшифровку февральского разговора президентов Франции и России.