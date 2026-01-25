Песков: Европа «встала на дыбы» после публикации Трампом переписки с Макроном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на разную реакцию Европы на публикацию переписок лидеров. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал»,— отметил господин Песков.

Дональд Трамп обнародовал личную переписку с французским президентом Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Господин Макрон, по словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, «забыл о порядочности», сам публиковавший детали переговоров с Владимиром Путиным.

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social скриншоты личных сообщений от французского лидера и генсека НАТО. В них Эмманюэль Макрон предлагал организовать встречу G7 с участием России, а Марк Рютте хвалебно отзывался о политике господина Трампа.

Расшифровка телефоного разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина появилась во французских СМИ летом 2022 года. Сам разговор состоялся в феврале незадолго до начала военной операции на Украине. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом.