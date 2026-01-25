В реке Афипс зафиксировали подъем выше опасного уровня

Утром 25 января стало известно о подъеме воды в реке Афипс выше опасной отметки. В связи с этим все службы экстренного реагирования муниципалитета перевели в режим повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале глава Северского района Алексей Чеверев.

«Уровень воды в реке Афипс достиг отметки Опасное явление. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на номер 112»,— написал господин Чеверев.

Накануне резкое повышение уровня воды зафиксировали в нескольких районах Кубани. В Горячем Ключе превысили норму реки Каверзе, Псекупс и Чепси. Аналогичная ситуация сложилась в Сочи, Апшеронском и Белореченском районах.

По данным на 24 января в 23:12, все реки оставались в руслах. Специалисты ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой.

Спад уровня воды отмечают на реках в Геленджике, Новороссийске, Туапсинском муниципальном округе, Крымском и Абинском районах, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По информации на 25 января в 8:44, все датчики уровня воды в реках Крымского района показывают норму. В районе продолжает действовать режим повышенной готовности.

«Уровень воды в водоемах отслеживается круглосуточно», — сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.

Как писал «Ъ-Кубань», 24 января в Крымском районе включили сирены из-за подъема уровня воды в реках. К вечеру в Нижнебаканском сельском поселении уровень воды перестал расти.

Никита Бесстужев