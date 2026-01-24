Уровень рек стабилизировался в Крымском районе Кубани

В Крымском районе стабилизировалась ситуация с подъемом уровня рек в связи с таянием снега. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

По информации ГАИ Кубани, в Нижнебаканском сельском поселении перестал повышаться уровень воды. О достижении неблагоприятных отметок в водоемах из-за обильных осадков утром 24 января заявляли в администрации Крымского района. На территории муниципалитета включали систему оповещения населения.

В настоящее время наряды ГАИ осуществляют дежурство в черте населенного пункта для своевременного оказания помощи участникам дорожного движения.

София Моисеенко