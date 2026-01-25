В «Артеке» стартует первая смена 2026 года для почти 2 тысяч детей

В международном детском центре «Артек» начинается первая в 2026 году смена, участниками которой станут почти 2 тыс. школьников со всей России. Программа смены посвящена событиям Великой Отечественной войны, в том числе истории блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе детского центра.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Смена продлится до 12–13 февраля. Ключевой темой станет сохранение исторической памяти о героических страницах войны, мужестве защитников страны и жителей блокадного Ленинграда, а также знакомство с выдающимися личностями в истории России.

В рамках смены запланировано открытие парты Героя России Назара Енина — командира штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Кроме того, в «Артеке» пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, всероссийская акция «Блокадный хлеб», урок мужества «Сила страны в наших героях», а также международный конкурс сочинений «Без срока давности».

Как отметил директор «Артека» Константин Федоренко, первая смена 2026 года открывает Год единства народов России. Основные мероприятия программы направлены на формирование атмосферы взаимного уважения и доверия между участниками.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что международный детский центр «Артек» в 2025 году принял 2550 детей из 81 страны, что на 96% больше показателя 2024 года.

Никита Бесстужев