Тело пловца Свечникова доставили в Москву

Самолет с телом погибшего в Турции пловца Николая Свечникова прибыл в аэропорт Внуково из Стамбула, передает «РИА Новости». Мать спортсмена говорила, что тело повезут в Новокосино, дата похорон неизвестна.

Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года. Активные поиски россиянина прекратили в октябре. Семья пловца требовала от прокуратуры Стамбула возбудить уголовное дело против организаторов заплыва. 21 января 2025-го у причала Куручешме в Стамбуле нашли тело мужчины. ДНК-экспертиза установила, что это был Свечников. Источник «РИА Новости» сообщал, что отчет о причине гибели будет доступен не раньше конца апреля.