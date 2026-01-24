Тело утонувшего в Босфоре пловца Свечникова сегодня доставят в Москву

Тело российского пловца Николая Свечникова сегодня доставят из Турции в Москву, сообщила Матч ТВ его мама Галина. Точная дата похорон пока неизвестна.

«Николай... будет в 12:30 в Москве, аэропорт Внуково. Похороны будут поздно, его повезут в Новокосино»,— рассказала женщина. На вопрос о том, состоятся ли похороны сегодня, она ответила отрицательно.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва через Босфор. Активные поиски россиянина остановили в октябре. Семья пловца пожаловалась в прокуратуру Стамбула на организаторов заплыва, потребовав возбудить уголовное дело. 21 января у причала Куручешме в Стамбуле нашли тело мужчины. ДНК-экспертиза подтвердила, что это был Николай Свечников.