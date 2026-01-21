В Босфоре нашли тело пропавшего российского пловца Свечникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @beswim__ Фото: @beswim__

Мужчина, найденный накануне в проливе Босфор, опознан как россиянин Николай Свечников. Российский спортсмен пропал в прошлом году во время заплыва в Стамбуле. Об установлении личности погибшего сообщает NTV со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Об обнаружении тела стало известно накануне. Труп нашли у берега в Бешикташе, сообщало издание YeniSafak. Правоохранительные органы сразу предположили, что тело может принадлежать пропавшему россиянину, так как на нем был плавательный костюм.

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Поиски россиянина продолжались несколько месяцев. Родственники пловца собирались подать в суд на организаторов заплыва, которых они обвинили в халатности.