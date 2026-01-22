Генконсульство подтвердило, что в Босфоре нашли тело пловца Свечникова

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что по результатам экспертизы ДНК найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. В диппредставительстве рассчитывают, что турецкие власти установят «все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии».

Николай Свечников

Фото: @beswim__ Николай Свечников

Фото: @beswim__

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года. Он участвовал в 37-м межконтинентальном заплыве через Босфор. Активные поиски россиянина остановили в конце октября. Семья пловца подавала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва, потребовав возбудить уголовное дело. 21 января стало известно, что у причала Куручешме в Стамбуле нашли неопознанное тело, на котором был плавательный костюм.