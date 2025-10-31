В Турции прекратили активные поиски пловца Свечникова

Фаза активных поисков пропавшего при заплыве в Босфоре россиянина Николая Свечникова прекращена, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле. Тем не менее, следствие по делу продолжается, улик, подтверждающих гибель пловца, все еще не найдено.

Николай Свечников пропал 24 августа в Турции во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В заплыве на 6,5 км участвовали почти 3 тыс. человек. После завершения состязания господин Свечников на связь не вышел.

В спасательной операции по поиску пловца Николая Свечникова участвовали турецкие спасательные службы, а также родственники и близкие самого спортсмена. Были задействованы катера, корабли и вертолеты береговой охраны. По данным стамбульской полиции, последний сигнал с трекера пловца был получен на прыжковой платформе, в начале заплыва. Однако на финишной прямой сигнала не поступило.

Родственники Николая Свечникова намерены подать в суд против организаторов соревнования, которых они обвиняют в халатности. Также семья пловца объявила награду в 500 тыс. турецких лир (около 950 тыс. руб.) за информацию о его нахождении.

