Главные новости к утру 24 января
Жители Мурманска и Североморска остались без электричества и отопления.
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера «быть более креативными» в урегулировании конфликта на Украине.
США в новой стратегии национальной обороны назвали Россию «постоянной, но контролируемой» угрозой для восточных флангов НАТО.
США и ЕС привлекут на восстановление Украины $800 млрд.
США допускают введение блокады импорта нефти на Кубу для смены политического режима в стране, узнало Politico.