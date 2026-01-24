Часть жителей Мурманска и Североморска оставались без отопления

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в ближайшее время в дома жителей региона начнет возвращаться отопление. Ранее он сообщал только об отключении электричества в домах Мурманска и Североморска, где базируется Северный флот России.

Как уточнил глава региона в Telegram-канале, из-за плохой погоды обрушились пять опор линий электропередачи. Новые опоры ЛЭП доставят из Ленинградской области и Карелии. «Обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются»,— добавил Андрей Чибис.

Мэр Мурманска Иван Лебедев пояснял, что несколько районов города были обесточены из-за скачка напряжения. Он уточнял, что риски аварийных отключений сохраняются из-за непогоды. На территории всей Мурманской области введен режим повышенной готовности.