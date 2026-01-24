Politico: США и ЕС привлекут на восстановление Украины $800 млрд

США и Евросоюз планируют привлечь $800 млрд государственных и частных средств для финансирования восстановления Украины после завершения боевых действий, пишет Politicо.

Издание изучило 18-страничный документ, в котором изложен десятилетний план восстановления Украины и ускоренного вступления страны в ЕС. По словам источников Politico, Еврокомиссия разослала его властям стран Евросоюза перед саммитом лидеров, который прошел 22 января.

Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя план на 100 дней для запуска проекта. План входит в число условий мирного соглашения из 20 пунктов, которые сформировали США.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уже одобрил выделение Украине $800 млрд в течение десяти лет. По его словам, Киев дополнительно запросил $700 млрд на покрытие военных расходов.