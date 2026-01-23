МИД Турции призвал США быть креативными в урегулировании конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе он призвал американских чиновников быть более креативными в урегулировании конфликта на Украине.

«Откровенно говоря, я попросил американскую сторону быть более креативной. Именно об этом я говорил вчера. Необходима большая креативность. Ситуация уже близка к этому (к завершению боевых действий,— "Ъ")»,— сказал господин Фидан турецкому телеканалу NTV (запись опубликована на YouTube). Он уточнил, что обсуждал урегулирование со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером перед их поездкой в Москву.

Как добавил глава МИД Турции, «по бумагам» стороны конфликта «существенно приблизились к миру». По его словам, нерешенным остается вопрос о территориях. «У обеих сторон есть предложения. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это очень деликатный вопрос. Но есть некоторые сценарии, такие как разоружение, превращение Донбасса в совместную экономическую зону и так далее»,— сказал он.

22 января в Москве прошли переговоры России и США. 23 января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием России, США и Украины. По информации NBC News, стороны продолжат обсуждение 24 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Три плюс два».