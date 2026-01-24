США в новой стратегии нацобороны назвали Россию постоянной угрозой

Власти США опубликовали ежегодный доклад о национальной стратегии обороны (.pdf). Россия в нем указана как «постоянная, но контролируемая» угроза для восточных флангов НАТО.

«Россия останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем»,— указано в стратегии. В ней также написано, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, «который она продолжает модернизировать и диверсифицировать».

Как указано в документе, Пентагон «обеспечит готовность сил США к обороне против российских угроз для нашей родины». Кроме того, в нем написано, что европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения «и, следовательно, по скрытому военному потенциалу».

В национальной стратегии обороны США упоминается конфликт на Украине. «Как заявлял президент Трамп, война на Украине должна закончиться. Он также подчеркнул, что это прежде всего ответственность Европы»,— указано в стратегии.