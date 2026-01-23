В прошлом году число коррупционных уголовных дел на Дону увеличилось на 22,8%

В 2025 году число коррупционных преступлений в Ростовской области выросло на 22,8% до 565 эпизодов. К уголовной ответственности привлекли 119 лиц. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Преступления этой категории составляют 65% от всех правонарушений. В общем количество правонарушений увеличилось на 15,5% и достигло 871 эпизода.

На 77% выросло число фактов дачи взяток, а посредничества во взяточничестве — на 78%. Также в прошлом году зафиксировали 194 эпизода получения взяток, а средний размер взятки увеличился в два раза. Число нарушений, совершенных лицами в ходе осуществления государственной власти, выросло на 27,1%.

Мария Хоперская