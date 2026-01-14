На Кубани планируют увеличить сельхозпроизводство на 7,7% в 2026 году

Краснодарский край планирует увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 7,7% в 2026 году. Такую задачу поставил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по планам работы исполнительных органов, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти намерены наращивать долю семян отечественной селекции и развивать пищевую промышленность, выпускать качественную готовую продукцию. Утвержденная государственная поддержка отрасли составляет 10,4 млрд руб. По итогам года планируется привлечь в АПК края свыше 61 млрд руб. инвестиций.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил о планах нарастить объем производства сельхозпродукции до 673 млрд руб. Объем отгруженной пищевой продукции должен достичь 800 млрд руб., налоговых поступлений — 50 млрд руб., инвестиций — 61,6 млрд руб.

«Выйти на динамику роста в экономике позволит наращивание объемов сельхозпродукции. Прогнозируем урожай озимых на среднем уровне последних лет. Структура ярового сева еще формируется. Помимо стратегических культур — подсолнечник, кукуруза, свекла, соя, рекомендуем аграриям переориентироваться на засухоустойчивые культуры — горох, нут, чечевицу, маш, ячмень, рапс и лен»,— заявил Андрей Коробка.

В регионе продолжается строительство оросительных систем и работа по импортозамещению в семеноводстве. В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» ученые совместно с сельхозпроизводителями займутся селекцией новых гибридов яровых культур. В животноводстве также продолжится реализация проекта по внедрению метода геномной селекции крупного рогатого скота.

Участие в нацпроекте позволит увеличить производство продукции глубокой переработки зерна и обеспечить рост несырьевого экспорта сельхозпродукции в рамках приоритетной задачи национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Алина Зорина