Сеть «Светофор» на Кубани оштрафована за просрочку и товары с плесенью

Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф в размере 300 тыс. руб. ООО «Торгсервис 23», управляющему магазинами сети «Светофор» в Краснодарском крае. Компания нарушила требования технических регламентов при реализации товаров (ч. 2 ст. 14.43 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торгсервис 23» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году. Головная компания — АО «Юг Менеджмент». Выручка общества по итогам 2024 года составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 159,6 млн руб.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», Роспотребнадзор провел проверку торговых точек «Светофор» в Сочи, Новороссийске, станице Кущевской, Кореновске, Ейске, Абинске, Крымске, Краснодаре и других населенных пунктах края.

Специалисты надзорного органа выявили, что в магазинах реализовывались продукты без этикеток, на которых должны указываться дата изготовления, срок годности, производитель и условия хранения. Также в торговых залах находились товары с истекшим сроком годности и признаками порчи, включая плесень.

В частности, в Абинске в магазине «Светофор» были обнаружены котлеты «Киевские» без маркировки, этикеток или вкладышей с необходимой и достоверной информацией о производителе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения продукта. Вся продукция была полностью обезличенной. В магазине станицы Стародеревянковской продавали просроченные чипсы, а в станице Марьянской торговали мороженой кетой «темного цвета с неприятным запахом». В холодильнике магазина в хуторе Кулика были выявлены продукты с истекшим сроком годности и признаками порчи. Среди них: сметана «Пятигорская», десерт из растительных жиров с вишневым наполнителем, вареная колбаса «Докторская», колбаса «Семейная с чесноком» и вяленая горбуша.

Всего инспекторы зафиксировали 20 нарушений. Суд постановил уничтожить все продукты, которые реализовывались с нарушениями.

Решение суда можно обжаловать в течение десяти дней.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что компания «Торгсервис 23» не смогла обжаловать штраф Роспотребнадзора за продажу индейки без указания даты изготовления, условий хранения, данных о партии, а также наименования изготовителя.

Наталья Решетняк