На Кубани «Светофор» оштрафовали за продажу немаркированной индейки

Компания «Торгсервис 23», управляющая магазинами сети «Светофор» в Краснодарском крае, не смогла обжаловать штраф Роспотребнадзора за продажу индейки без указания срока годности. Соответствующее определение вынес Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торгсервис 23» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году. Головная компания — АО «Юг Менеджмент». Выручка общества по итогам 2024 года составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 159,6 млн руб.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», в ходе проверки магазина сети, расположенного в станице Темиргоевской Курганинского района, надзорный орган обнаружил, что в картонном ящике с маркировкой «свежий грейпфрут» находилось замороженное крыло индейки общим весом 21 кг. При этом на продукции не было даты изготовления, условий хранения, данных о партии, а также наименования изготовителя. Все это не позволяет установить, соблюдаются ли условия хранения и сроки годности, установленные производителем.

Арбитражный суд Краснодарского края привлек ООО «Торгсервис 23» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение техрегламентов), и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Немаркированная продукция была изъята из оборота и уничтожена.

В начале года компания «Торгсервис 23» обжаловала штраф Роспотребнадзора за продажу сыра без сроков годности. Речь шла о расфасованных сырах «Эдам 50%» общим весом 6,6 кг, «Аристократ 50%» общим весом 2,5 кг, «Тильзитер 50%» общим весом 1,5 кг, «Ланцелот с грецким орехом 50%» общим весом 1,7 кг. В апелляции обществу удалось доказать, что Роспотребнадзор допустил нарушение процессуальных требований при составлении протокола. Решение кубанского арбитража о привлечении ООО «Торгсервис 23» к административной ответственности и назначении штрафа отменил Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Его выводы поддержал суд кассационной инстанции.

Наталья Решетняк