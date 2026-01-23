Глава Крымска останется под стражей

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Первомайского районного суда Краснодара об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения

Суд апелляционной инстанции изучил представленные материалы и пришел к выводу, что на основании изложенных оснований и мотивов изменить меру пресечения невозможно. Янис Будагов останется под стражей до дальнейшего рассмотрения дела.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что суд арестовал главу крымского городского поселения Яниса Будагова. Как следует из материалов дела, чиновник продал земельный участок стоимостью не менее 99 млн руб. за 5,2 млн руб. предпринимателю, позднее перепродавшему землю застройщику за 150 млн руб.

Как установили правоохранители, Янис Будагов заключил с предпринимателем договор купли-продажи земельного участка рыночной стоимостью не менее 99 млн руб. за 5,2 млн руб. Впоследствии этот же участок был реализован представителю застройщика за 150 млн руб. Махинацию выявило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Мера пресечения была установлена на 1 месяц и 27 суток — до 18 февраля 2026 года.

Никита Бесстужный