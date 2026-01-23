Джош Грюнбаум впервые участвовал в переговорах России и США

В состав американской делегации на переговорах с Россией впервые вошел комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.

«Это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде»,— сказал о господине Грюнбауме помощник президента России Юрий Ушаков.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа продолжалась около четырех часов. По итогам переговоров стороны согласовали проведение первого заседания трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием России, Украины и США. Оно пройдет в Абу-Даби 23 января. Кроме того, стороны обсудили использование замороженных на территории США российских активов и двусторонние отношения России и Соединенных Штатов.