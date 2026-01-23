Ушаков: целью встречи было получение информации от Украины и ЕС

Одной из целей переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа было получение информации от Украины и Евросоюза, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Встреча президента России с американскими представителями была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами, и вместе уже на двоих определить параметры дальнейших действий»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Он уточнил, что следующий шаг согласован — это первое заседание трехсторонней переговорной группы по безопасности. Оно пройдет в Абу-Даби 23 января. В состав рабочей группы с российской стороны включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Кроме того, в Абу-Даби пройдут двусторонние переговоры по экономическим вопросам. Участвовать в них будут спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Переговоры в Кремле продолжались около четырех часов, уточнил господин Ушаков. С российской стороны в них участвовали Владимир Путин, Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, с американской стороны — Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.