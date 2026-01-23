Ушаков: Россия продолжит добиваться целей СВО, пока конфликт не урегулирован

Помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи российской и американской делегаций в Москве сказал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическими методами. Пока этого нет, Россия «продолжит добиваться поставленных целей», добавил он.

«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Как уточнил помощник президента, на переговорах стороны констатировали, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».

С российской стороны на встрече присутствовали Владимир Путин, Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, с американской стороны — спецпосланник Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум. По словам Юрия Ушакова, переговоры были содержательными, конструктивными и «предельно откровенными и доверительными».