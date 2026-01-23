Налоговые доходы от IT-сферы на Кубани выросли на 84% за пять лет

Налоговые поступления от сферы информатизации и связи в Краснодарском крае с 2020 года увеличились на 84%, а выручка ИТ-компаний — почти в пять раз. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти Кубани связывают рост с мерами поддержки отрасли и расширением применения цифровых решений в экономике. В крае последовательно формируется инфраструктура для работы ИТ-бизнеса и привлечения кадров.

За три года объем выданной ИТ-специалистам льготной ипотеки превысил 30 млрд руб., ее получили более 3,8 тыс. человек. По итогам 2025 года выдача составила около 5 млрд руб., что обеспечило региону первое место в ЮФО и пятое — в России.

В регионе работает более 2 тыс. ИТ-компаний, а численность сотрудников почти вдвое выше уровня 2019 года. Поддержка включает субсидии на возмещение НДФЛ, льготное кредитование проектов и увеличенный инвестиционный налоговый вычет до 70%.

Программа льготной ИТ-ипотеки рассчитана на сотрудников аккредитованных компаний и предусматривает ставку до 6% годовых. Максимальная сумма кредита — 9 млн руб. при первоначальном взносе от 20%.

Как сообщал «Ъ-Кубань», на 1 декабря 2025 года в Краснодарском крае насчитывалось 6,35 тыс. ИТ-компаний, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Регион занял первое место в ЮФО по числу таких организаций.

Никита Бесстужный