Краснодарский край стал одним из лидеров по выдаче ИТ-ипотеки в ЮФО

Краснодарский край расположился на первом месте в рейтинге регионов Южного федерального округа по выдаче ИТ-ипотеки по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Объем выданных льготных ипотечных кредитов за 12 месяцев 2025 года на Кубани составил порядка 5 млрд руб. С учетом этого показателя Краснодарский край также занял пятое место в России по количеству выданных льготных ипотек.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в регионе продолжают развивать меры поддержки ИТ-сектора. Выручка компаний, по словам чиновника, увеличилась почти в пять раз, а налоговые поступления от ИТ-сферы выросли на 84%.

София Моисеенко