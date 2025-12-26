Кубань стала лидером по числу регистраций и ликвидаций ИТ-компаний в ЮФО

В Краснодарском крае за 2025 год заметно выросло количество ИТ-компаний. По данным сервиса «Контур.Фокус» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), на 1 декабря 2025 года в регионе действовало 6,35 тыс. организаций, что на 737 единиц больше, чем годом ранее (+13,1%). При этом за год зарегистрированы 1,45 тыс. новых компаний, а ликвидировано 714, что отражает активное обновление рынка.

Регион лидирует в ЮФО по числу регистраций и занимает первое место по количеству ИТ-организаций, опережая Ростовскую область (4,79 тыс., +314 компаний), Волгоградскую область (1,72 тыс., +167) и Крым (1,56 тыс., +89). Севастополь замыкает пятерку лидеров с 738 компаниями.

При этом Кубань лидирует также по ликвидациям. За 2024 год в крае закрылись 98 организаций, за 2025-й — 714. Следующая в списке также Ростовская область с 95 ликвидациями за 2024 год и 468 — за 2025-й.

В структуре участников рынка в ЮФО сохраняется преобладание индивидуальных предпринимателей: их число увеличилось с 10,83 тыс. до 12,16 тыс. (+12,3%). Юридических лиц стало больше незначительно — 4,19 тыс. (+3,5%).

Основные направления деятельности региональных ИТ-компаний охватывают разработку и сопровождение программного обеспечения (ОКВЭД 62), обработку данных и деятельность интернет-порталов (63), а также производство средств защиты информации и информационных систем (26.20.4, 74.90.9). Рост числа организаций отмечен по большинству сегментов, что свидетельствует о динамичном развитии цифровой экономики Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков