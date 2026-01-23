Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 24–25 января
22 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «Воскрешение», завоевавший специальный приз жюри в Канне, а также триллер «Сезон охоты» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Левша
- Режиссер: Владимир Беседин
- В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов
- Жанр: фантастика, приключения / Россия / 117 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «При всем тщательно нагнетаемом величии все в фильме, начиная с актерской игры и далеко не заканчивая костюмами, особенно женскими, выглядит смехотворно. Картина, по идее, должна внушать зрителю патриотические чувства и гордость за отечественные технологии, но по ее окончании так и хочется сказать: "Сдается мне, джентльмены, это была комедия"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Блохбастер».
Воскрешение
- Режиссер: Би Гань
- В ролях: Джексон И, Шу Ци, Марк Чао, Чэнь Юнчжун, Го Мучэн, Чжан Чжицзянь
- Жанр: фэнтези, драма / Китай, Франция / 159 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Эта история разворачивается в "смутные времена", когда люди открыли секрет бессмертия: достаточно перестать видеть сны, и тогда человек, подобно незажженной свече, будет жить вечно. Однако есть и те, кто не хочет или не может отказаться от сновидений, — их называют Мечтателями. Одного из таких Мечтателей (Джексон И, меняющий роли и обличья на протяжении всего фильма) женщина из пролога находит в опиумном притоне и похищает, чтобы вернуть из сна в реальность. Для этого она хочет изучить сердце Мечтателя, и оказывается, что оно работает как киноаппарат, заряженный пленкой, на которой сохраняются его сны. Они превращаются в кинофильмы, и зрители смотрят их вместе с Мечтателем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Беспробудная реальность».
Сезон охоты
- Режиссер: Раджа Коллинз
- В ролях: Мэл Гибсон, Шелли Хенниг, Скарлет Роуз Сталлоне, София Хьюблиц, Хорди Молья, А.Дж. Бакли
- Жанр: триллер, боевик, драма, детектив / США / 100 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «…зрители «Сезона охоты» ломают голову, зачем Бо (Мел Гибсон) приобретает за $20 сломанную газонокосилку, нудно ее чинит и спорит с дочкой Тэг (София Хьюблиц) о необходимости данного агрегата в хозяйстве. Должна же газонокосилка как-то "выстрелить"? И "выстреливает": Бо с ее помощью пытает захваченного им боевика наркокартеля. Назвать сцену отвратительной язык не поворачивается, настолько "Сезон охоты" невинно бесстыж и бессмыслен в своей кровавости».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Резня газонокосилкой».
Возвращение в Сайлент Хилл
- Режиссер: Кристоф Ган
- В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин
- Жанр: ужасы / Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания / 106 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинопрокатчик «Вольга»: «Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Джеймс надеется найти ее там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы. Джеймс исследует Сайлент Хилл и сталкивается с пугающими существами и образами — как знакомыми, так и незнакомыми. Сомневаясь в своем рассудке, он пытается отличить реальность от иллюзий и сохранить достаточно сил, чтобы спасти свою возлюбленную».
Без лица
- Режиссер: Ен Сан-хо
- В ролях: Пак Чон-мин, Квон Хэ-хе, Щин Хен-бин, Лим Сон-джэ, Пак Мен-щин, Чон Ун-джон
- Жанр: детектив, драма / Корея Южная / 103 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Сын слепого мастера пытается докопаться до правды о смерти матери, которая пропала 40 лет назад».
Марти Великолепный
- Режиссер: Джош Сэфди
- В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Абель Феррара, Кото Кавагути
- Жанр: драма, спорт / Финляндия, США / 149 мин.
- Слоган: «Мечтай по-крупному»
- В прокате: с 15 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Кто такой Марти — воплощение самоуверенной и наглой послевоенной Америки на пороге завоевания мира? Или молодого еврейского поколения, самим своим существованием доказывающего преодоление травмы холокоста? Или просто тщеславный ублюдок, которому мы должны желать то ли победы, то ли поражения? В неожиданно сентиментальном финале все эти вопросы просто растворяются в слезах на лице героя, до того не дававшего повода заподозрить ни себя, ни фильм в такой чувствительности».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Теннис настольный, поведение недостойное».
Убойная суббота
- Режиссер: Люк Гринфилд
- В ролях: Алан Ричсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок
- Жанр: боевик, комедия / США / 93 мин.
- В прокате: с 15 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Гринфилд прошерстил за полтора часа все главные голливудские жанры. От спортивной драмы до семейной комедии. От кино о суровой мужской дружбе героев-антиподов до фантазий о безумном гении, мечтающем поработить мир. От военного кино до гангстерского. И отразил эти жанры в зеркале фильмов последней великой голливудской эпохи, которая закончилась на грани веков».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пестрая кинолента».
Грехи Запада
- Режиссер: Нед Краули
- В ролях: Гай Пирс, ДеВанда Уайз, Билл Пуллман, Рауль Макс Трухильо, Джейми Ньюманн, Джек Элкотт
- Жанр: триллер, вестерн / США / 105 мин.
- В прокате: с 15 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Чего-чего, а кровищи в фильме хватает. Бывает, что не успеешь толком поздороваться с каким-нибудь второстепенным персонажем, как заряд дроби врежется ему в спину или раскалившийся на костре револьвер самопроизвольно снесет ему башку. Ну или сердце ему вырвут крупным планом. Никого не жалко, никого».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дьявол в варежках».
Завербованный
- Режиссер: Андрей Пантелеев
- В ролях: Александр Метелкин, Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Данила Якушев
- Жанр: боевик, триллер / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 15 января
Кинопрокатчик «Центр кино»: «Андрей Романов оказывается в эпицентре столкновения российской и западной разведок. Вместе со своей командой лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым для особой миссии на территории врага. Цель группы — выяснить, что происходит в засекреченной лаборатории у границы страны, где идет работа над новым биологическим оружием».
Океан чудес
- Режиссер: Тянь Сяопэн
- В ролях: Ван Тинвэнь, Су Синь, Тэн Куйсин, Ян Тин, Цзи Цзин, Го Хаожань
- Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, драма / Китай / 112 мин.
- Слоган: «Окунись в волшебный мир, слушай свое сердце и плыви за мечтой»
- В прокате: с 15 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Шэньсю очень скучает по маме, но отец и мачеха полностью поглощены заботами о младшем ребенке. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэньсю смывает за борт, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Решив, что оно приведет ее к маме, девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир. Там ей предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы спасти своего нового друга и вернуться домой».