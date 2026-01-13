«Яндекс» включает автопилот

Роботакси от «Яндекса» начали тестировать в центре Москвы, но заказать его пока нельзя. Как сообщили “Ъ FM” в пресс-службе компании, полноценное внедрение произойдет до конца года, когда будет запущено более 100 таких автомобилей. При этом трафик в центре города и погодные условия проблемой не станут, так как технология уже отработана, отмечают в «Яндексе». Беспилотными автомобилями компания занялась еще девять лет назад. Первые поездки для пассажиров в тестовом режиме стали доступны летом 2023-го, когда в московском районе Ясенево запустили сервис с 40 точками для посадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также технология активно используется в университетском городе Иннополис в Татарстане и сочинском Сириусе. Как работает беспилотное такси «Яндекса», рассказал блогер канала Big Geek: «Помогает этому всему огромный блок, расположенный сверху, и камеры с лидарами по периметру. Всего здесь девять камер, шесть радаров и четыре лидара. Это уже четвертое поколение беспилотного такси. В багажнике спрятан довольно мощный компьютер, который анализирует всю информацию с этих датчиков и камер. Полученная информация обрабатывается в красивую 3D-модель вроде "Яндекс Карт" нового поколения, которая отображается прямо на экране сзади.

Все распознанные автомобили, дорожные знаки или светофоры. даже пешеходы, которые перебегают дорогу, — все это можно увидеть на экране. При этом камера обновляется в прямом эфире, как только машина видит какие-то изменения дорожного полотна, обстановки, карта обновляется и для всех остальных автомобилей в системе. Конечно, к сожалению, пока за рулем все еще должен находиться тестировщик-водитель "Яндекса", но когда-нибудь машина будет ехать без него».

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что полноценный запуск беспилотного такси в Москве произойдет в 2026 году. Тогда уточнялось, что в салоне автономного автомобиля все же будет находиться водитель-испытатель, который следит за безопасностью и может взять на себя управление в случае нештатной ситуации. При этом особых проблем с интеграцией роботакси возникнуть не должно, считает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман: «Не город перестраивается под беспилотную технику, а беспилотная техника учится работать с тем городом, который существует.

Я бы, наверное, не столько боялся за зиму, когда снегом заносит разметку или знаки. Потому что, скорее всего, техника может брать информацию из баз данных, ориентироваться на прошлые поездки или на цифровой двойник города. Я больше беспокоюсь за лето, когда в Москве начинается перекладка бордюров, потому что организация стройки и движения на этот период очень халтурная. То есть когда нет, например, временных пешеходных переходов, обходов, временных зебр или какой-нибудь забор может торчать на полполосы, а чтобы объехать этот забор, нужно пересекать через сплошную линию. То есть водитель в принципе поймет, что ему в такой ситуации делать, а вот умная техника, скорее всего, просто встанет, потому что это нештатная ситуация.

Людей в России катастрофически не хватает. Конечно, как урбанист я скорее жду, что такие технологии начнут массово внедряться в сфере городского транспорта, потому что там дефицит водителей еще больше. Для роботакси можно говорить, что поездки по трассе, например М-11 или М-12, будут отличаться от поездки в городе, потому что там меньше конфликтных точек, а в городе есть велосипедисты, самокатчики, пешеходы. На Но это все решаемо».

Как ранее “Ъ FM” сообщали в пресс-службе «Яндекса», заказать беспилотное такси можно будет так же, как и обычное, через приложение. При этом поездка по цене отличаться не будет. Также уточнялось, что роботакси может назначаться пассажиру случайно, но от такой поездки можно будет отказаться. Насколько сейчас безопасны поездки на автономном транспорте? И скажутся ли на качестве сервиса блокировки интернета? Руководитель отделения реализации проектов Российского университета транспорта Юрий Минкин рассказал “Ъ FM”, что навигация автомобиля будет защищена от проблем со связью: «Раньше основой навигации всегда была информация от спутников плюс RTK-поправка. Соответственно, сейчас такая история не работает, потому что в Москве очень сильно развит спуфинг, и большая часть живет где-то в Шереметьево или в Химках. Поэтому навигация таким образом уже невозможна. И теперь используется совершенно другой подход — построение высокоточных карт. Есть специальные автомобили, которые с помощью одного или двух проездов позволяют строить карты.

В Москве очень хаотичное движение, как в любом крупном городе, довольно много сложных развязок, которые нужно понимать и знать. Довольно тонкий момент, что нужно занести все эти вещи в карту, эти правила заложить, сейчас используется подход End-to-end (E2E) — управление и обучение. По сути, собирается информация о тысячах проездов от живых водителей, информация агрегируется, и на основе этого учится езде беспилотный автомобиль. Здесь два пути — формализация правил и наработка опыта живыми водителями. Комбинация этих подходов и решений позволяет получить очень устойчивую навигацию, позиционирование, планирование, движение. Это действительно наиболее перспективно и позволит нам получить реальные беспилотные автомобили уже в ближайшее время».

По данным Минэкономразвития, в ходе предыдущего эксперимента компании роботакси совершили более 100 тыс. поездок. Всего было зарегистрировано 36 ДТП с их участием, из которых лишь два произошли по вине машины.

Астон О'Салливан