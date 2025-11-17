Просьба освободить кабины

Экспериментальный правовой режим, позволяющий беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования, продлевается до 2028 года и расширяется еще на три региона. Такое постановление приняло правительство РФ. Но главное изменение эксперимента — возможность движения «высокоавтоматизированных транспортных средств» (ВАТС) без присутствия человека в салоне. Такие машины появятся на дорогах в 2026 году, их суммарный пробег за два года должен составить 100 тыс. км. Постановление вводит дополнительные требования к беспилотным большегрузам: они должны уметь безопасно останавливаться при сбоях софта, а участвующие в испытаниях водители не могут иметь судимостей.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Опубликовано постановление правительства №1790 о продлении экспериментального правового режима (ЭПР) о беспилотных грузовиках, курсирующих по дорогам общего пользования. ЭПР был запущен в 2023 году для отработки технологий. В проекте, который курировал Минтранс, участвовали крупные компании («Магнит», ПЭК и т. д.), перевозившие грузы по М-11 и ЦКАД на 90 грузовиках — «КамАЗах» и Navio, суммарный пробег которых превысил более 9,5 млн км. ЭПР должен был закончиться в 2025 году, теперь его продлили до 2028 года. Расширяется и перечень регионов, где могут ездить машины без водителя: к «пилоту» присоединились Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Это связано с тем, что большегрузы в следующем году начнут ездить по трассе М-12 — недавно она была продлена до Екатеринбурга.

Механизм экспериментального правового режима был введен федеральным законом и действует с 2021 года, позволяя в пилотном режиме апробировать технологии, отступая от соблюдения норм законодательства. Сейчас действует несколько ЭПР в области транспорта, включая испытания беспилотных грузовиков, трамваев, роботакси а также беспилотных авиационных систем.

Ключевое нововведение касается условий испытаний беспилотных грузовиков. Постановление предусматривает два типа «высокоавтоматизированных транспортных средств» (ВАТС). ВАТС первой категории — машины, которые раньше могли ездить только с испытателем на месте водителя (он подстраховывал работу софта). Теперь водителям разрешается сидеть на месте пассажира. Это правило касается грузовиков, которые ездят сейчас по М-11 и ЦКАД. ВАТС второй категории — технологически более продвинутные транспортные средства, управление которыми может быть доверено целиком автоматике при «удаленной маршрутизации». Присутствие человека в салоне необязательно. Появление таких машин на дорогах ожидается в 2026 году.

Введены более жесткие требования к транспортным средствам. Для предотвращения ДТП автономная машина теперь должна уметь совершать «маневр минимального риска» (соответствующий термин внесен в постановление). Речь идет о «последовательности действий», направленных на «минимизацию рисков ДТП в случае критического сбоя в работе автоматизированной системы», после которых машина должна безопасно остановиться. При этом «софт» должен понимать, что сзади двигается другая машина и она может врезаться в грузовик. Правительство теперь также будет получать от владельцев ВАТС раз в полгода отчет с информаций, сколько ДТП произошло с беспилотными машинами и как часто водитель-испытатель принимал на себя управление при отказе электроники. Сам водитель-испытатель не должен иметь судимости: это требование также вводится впервые.

К концу «пилота» все участвующие ВАТС первой категории должны проехать суммарно не менее 17,6 млн км, второй — не менее 100 тыс. км. Такой прогноз правительство прописало в вышедшем постановлении.

«Развитие беспилотных грузоперевозок — одно из главных направлений развития высокотехнологичного транспорта,— заявил глава Минтранса Андрей Никитин.— Мы экономим топливо, ускоряем логистику и повышаем безопасность на дорогах, поскольку искусственный интеллект может работать круглосуточно, исключая риск возникновения человеческого фактора». «За два года испытаний технология беспилотных грузовиков продемонстрировала стабильность, прогнозируемость дорожного поведения,— добавляет директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.— Мы протестировали экономическую модель их применения. Полученный опыт позволяет уверенно двигаться вперед и формировать полноценную нормативную базу для отрасли».

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин рассказал “Ъ”, что за время эксперимента было перевезено более 20 тыс. тонн грузов, при этом не зарегистрировано ни одного ДТП по вине большегрузов. «Достигнутая степень технологической зрелости ВАТС позволила пересмотреть условия эксперимента и перейти к использованию более доверенных и апробированных решений, что позволит исключить инженера-испытателя из салона транспортного средства»,— пояснил “Ъ” господин Волошин.

Следующим шагом станет принятие федерального закона о регулировании беспилотных автомобилей, над которым Минтранс работает уже несколько лет. В документе опишут правила, которые коснуться всех типов беспилотных авто при езде по всем автодорогам. В нем же пропишут и ответственность за ДТП. Ведомство обещает внести документ в правительство в первом квартале 2026 года — впрочем, ранее назывались другие сроки, которые несколько раз уже переносились.

