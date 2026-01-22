Площадь лесных пожаров в Крыму сократилась более чем в 2,5 раза за год

Площадь лесных пожаров в Крыму по итогам 2025 года составила 133,5 га против 357,2 га годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экологии региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедший год на землях лесного фонда республики произошло 46 возгораний общей площадью 133,5 га. В 2024 году было зафиксировано 29 пожаров на территории 357,2 га.

Снижение ущерба от огня связано с усилением контроля за лесными массивами. К 2026 году доля площади лесов республики под видеонаблюдением достигла 72%.

Министерство также активизировало профилактические мероприятия. Подведомственные учреждения ведомства регулярно создают и обновляют противопожарные минерализованные полосы, устанавливают заграждения и информационные стенды для туристов. Кроме того, организовано постоянное патрулирование лесных территорий.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что морозная погода на Кубани с температурами до –21 градуса привела к резкому увеличению числа возгораний в жилом секторе: с начала 2026 года в частных домах произошло свыше 150 пожаров, что на 56% больше аналогичного периода прошлого года.

Никита Бесстужев