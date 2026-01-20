Число пожаров в жилом секторе Кубани выросло на 56%

Морозная погода на Кубани с температурами до –21 градуса привела к резкому увеличению числа возгораний в жилом секторе: с начала 2026 года в частных домах произошло свыше 150 пожаров, что на 56% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам исполняющего обязанности министра ГО и ЧС региона Сергея Штрикова, рост числа происшествий связан с активным использованием жителями печного и электрического оборудования для основного и дополнительного обогрева помещений. Главными причинами возгораний остаются неисправные печи, перегруженные электросети и оставленные без присмотра источники тепла.

Администрация напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Печи и дымоходы требуют регулярной проверки на наличие трещин и повреждений. Запрещается допускать перекал оборудования и использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Опасно оставлять без контроля работающую печь.

Мебель, шторы и другие предметы интерьера должны находиться на безопасном расстоянии от источников тепла. При использовании электроприборов нельзя включать несколько мощных устройств в одну розетку, чтобы избежать короткого замыкания. Применять следует только исправное оборудование и провода без повреждений.

Для раннего обнаружения возгораний специалисты рекомендуют устанавливать в жилых помещениях автономные дымовые извещатели. Власти призывают жителей отнестись к правилам безопасности со всей серьезностью и провести разъяснительные беседы с детьми.

Алина Зорина