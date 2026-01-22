Летавший с женой на роды в Чили единоросс Иван Жиляев не покинул партию

Летавший с женой на роды в Чили исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев продолжает находиться на больничном, а его работу выполняют коллеги. Об этом «Ъ» сообщили в самарском региональном отделении партии.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Таким образом, Иван Жиляев пока остается исполнительным секретарем местного отделения «Единой России» в Тольятти. Ранее сообщалось, что политсовет примет решение, как только единоросс приступит к своим обязанностям после болезни.

Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам. Единоросс отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее его бывший однопартиец, депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены. Депутат в итоге принял решение выйти из партии.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко в декабре прошлого года поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой.

Евгений Чернов