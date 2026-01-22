Politico: США не пригласили Данию в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп не пригласил Данию к участию в «Совете мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного датского дипломата.

О создании «Совета мира» президент США объявил 16 января. По данным Bloomberg, США запросили за место в организации $1 млрд, а американским дипломатам поручили указывать, что «Совет мира» не заменит ООН. Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отклонили приглашение войти в совет. Россия пока обдумывает, принимать ли приглашение.

