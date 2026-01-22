Bloomberg: дипломатам США поручили указывать, что «Совет мира» не заменит ООН

Администрация президента США Дональда Трампа дала указание американским дипломатам за рубежом подчеркивать, что создаваемый «Совет мира» не станет заменой ООН, а лишь дополнит ее работу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, дипломатам поручено отрицать добровольный вступительный взнос не менее $1 млрд, но признавать необходимость существенных финансовых обязательств для долгосрочного участия.

Изначально «Совет мира» задумывался как орган для контроля за переходным периодом в секторе Газа в рамках мирного плана Трампа. Однако сам Дональд Трамп несколько раз публично называл ООН неэффективной и утверждал, что новая организация необходима для разрешения мировых конфликтов, отмечает агентство.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, президент США станет председателем совета с исключительными полномочиями в принятии решений. Он будет занимать эту должность даже после окончания президентского срока и может быть отстранен только единогласным решением всех членов.