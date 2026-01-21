Жильцы дома в Афипском возвращаются в квартиры после падения обломков БПЛА

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края жильцы многоквартирного дома начали возвращаться в свои квартиры после завершения обследования здания и прилегающей территории. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты проверили теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение. Все системы работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в ночь на 21 января рядом с домом упали обломки беспилотников, один из них — с боевой частью, после чего жильцов эвакуировали и разместили в ПВР, где находились 46 человек.

В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба. На территории аула Новая Адыгея в результате атаки беспилотников возник крупный пожар. Были повреждены конструкции многоквартирного жилого дома, а также причинен ущерб ряду транспортных средств, находившихся на прилегающей автомобильной стоянке. Пострадали 13 человек, погибших нет.

Никита Бесстужев