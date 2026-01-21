В поселке Афипском ведут работы по разминированию части БПЛА рядом с жилым домом
В поселке Афипском Северского района продолжаются работы по разминированию боевой части БПЛА, упавшей рядом с жилым многоквартирным домом. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Ночью 21 января жителей четырехподъездного многоэтажного дома, в котором расположено 177 квартир, эвакуировали в целях безопасности после того, как рядом со зданием упала часть беспилотного летательного аппарата. Сейчас в пункте временного размещения остаются 46 человек. Для них организовали горячее питание. Остальные жильцы временно разместились у родственников и друзей.
«Ъ-Кубань» писал, что повреждения вследствие массированной атаки БПЛА этой ночью получили два частных дома в Приморско-Ахтарске. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба. На территории аула Новая Адыгея в результате атаки беспилотников возник крупный пожар. Были повреждены конструкции многоквартирного жилого дома, а также причинен ущерб ряду транспортных средств, находившихся на прилегающей автомобильной стоянке. Пострадали 13 человек, погибших нет.