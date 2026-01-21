КТК демонтирует ВПУ-2 под Новороссийском, пострадавшее после атаки ВСУ
Каспийский трубопроводный консорциум производит демонтаж выносного причального устройства, пострадавшего в результате ноябрьской атаки ВСУ безэкипажным катером под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.
Фото: cpc.ru
20 и 21 января генеральный директор консорциума Николай Горбань проводил рабочую поездку на объектах КТК в пригороде Новороссийска. Он проинспектировал состояние резервуарного парка морского терминала и осмотрел состояние береговых сооружений.
ВПУ-2, расположенное на морском терминале КТК под Новороссийском, получило значительные повреждения при атаке украинским безэкипажным катером 29 ноября 2025 года. В КТК подчеркнули, что характер повреждений исключает его дальнейшую эксплуатацию, в связи с чем объект решили демонтировать.
Николай Горбань также оценил ход ремонтных работ ВПУ-3 на территории КТК. В пресс-службе компании заявили, что на объекте производят частичную замену подводных шлангов и рукавов грузовой системы с середины ноября прошлого года.