Кубань попала в лидеры антикоррупционного рейтинга в условиях СВО

Краснодарский край занял одну из лидирующих позиций в антикоррупционном рейтинге субъектов РФ в условиях специальной военной операции (СВО), представленном 20 января Центром политической информации. По итоговым показателям Кубань оказалась в одной группе с Воронежской и Челябинской областями, а также Алтайским краем, сообщает «Ъ».

Авторы доклада связывают высокие результаты с активной деятельностью правоохранительных органов и региональных властей. В крае с 2022 года по утрате доверия были уволены 62 государственных служащих один из самых высоких показателей в России.

Республика Адыгея, напротив, показала неблагоприятную статистику. Число выявленных коррупционных преступлений составило 5,15 случая на 10 тыс. жителей один из самых высоких показателей в стране, сопоставимый с данными по Бурятии и Республике Алтай.

Исследователи отмечают, что в период СВО борьба с коррупцией стала элементом комплекса национальной безопасности. Рост числа выявленных преступлений и объема установленного ущерба отражает усиление контроля и интенсивности проверок, а не увеличение коррупции.

Эксперты подчеркивают изменения в коррупционном ландшафте: появились новые схемы, связанные с мобилизацией и исполнением государственного оборонного заказа. Одновременно снизилась прозрачность работы органов власти из-за санкционных ограничений, что защищает чувствительную информацию, но повышает коррупционные риски.

Рейтинг формировался по четырем критериям: числу коррупционных преступлений на 10 тыс. жителей, доступности официальной информации, количеству уволенных по утрате доверия чиновников и уровню прозрачности государственных закупок.

Авторы доклада отмечают, что высокая позиция региона не означает отсутствие проблем, а отражает активность выявления и публичность работы. В Адыгее высокие показатели могут быть связаны с пересечением интересов и внутриэлитной конкуренцией, характерной для национальных республик.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средняя сумма взятки по выявленным в первом полугодии 2025 года преступлениям составила на Кубани 708 тыс. руб. В прошлом году данный показатель составлял 345 тыс. руб., что говорит о более чем двукратном росте размера полученных взяток.

Никита Бесстужев