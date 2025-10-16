Средний размер взятки в Краснодарском крае вырос в 2025 году до 708 тысяч рублей

Средняя сумма взятки по выявленным в первом полугодии 2025 года преступлениям составила на Кубани 708 тыс. руб. В прошлом году данный показатель составлял 345 тыс. руб., что говорит о более чем двукратном росте размера полученных взяток. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов.

Он отмечает, что по итогам шести месяцев 2025 года сотрудники управления выявили 801 преступление по линии противодействия коррупции, в том числе 796 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Из них более половины (428) — по фактам взяточничества. В суд направлено 334 уголовных дела коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 177 лиц, в том числе 42 должностных лица органов исполнительной власти.

«Мы понимаем, что ни один факт хищения бюджетных денежных средств не происходит без участия должностных лиц, и это не остается без внимания оперативных подразделений. Результатом проведенной работы стали не только выявленные факты хищения и присвоения, но и должностные преступления. Нашими сотрудниками выявлено более 250 фактов получения взяток»,— рассказал господин Федотов.

Он также отметил, что в этом году в суд были переданы уголовные дела по 82 эпизодам преступной деятельности в отношении 14 фигурантов, в том числе должностных лиц администрации Сочи и шести руководителей МУП, расположенных на территории Краснодара и Динского района, которые продавали места на муниципальных кладбищах.

Дмитрий Михеенко